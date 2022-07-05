Компания-владелец KFC приняла решение уйти из России

Владелец сети популярных ресторанов KFC компания Yum! Brands планирует полностью уйти из России. В настоящее время представители фирмы ведут переговоры с заинтересованными лицами о продаже своего бизнеса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

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В пресс-службе отметили, что переговоры с новыми владельцами продвигаются успешно. Компания передаст им права собственности «на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов».

В компании уточнили, что после продажи сети заведений «Yum! Brands полностью уйдет из России».

Представители корпорации напомнили, что месяц назад местный оператор стал собственником всех франчайзинговых активов сети Pizza Hut, которая также относится к Yum!, и проводит планомерный ребрендинг ресторанов.

В российских регионах работают свыше 1100 заведений KFC, большая часть из них принадлежит 30 владельцам мастер-франшизы. Меньшая часть, 70 заведений, находится во владении материнской компании. Именно она и будет передана новому хозяину, дополняет агентство в своем Telegram-канале.