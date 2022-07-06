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51 минуту назад

В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

Елена Прошина

В Германии заявили о необходимости начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток-2», чтобы обеспечить страну газом. Об этом в интервью Rheinische Post сказал глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, пишет РИА Новости.

«При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом», — сказал он.

Депутат также заявил, что правительствам стран Евросоюза необходимо пересмотреть энергетические санкции против России, так как они не приносят ожидаемого результата. По мнению Эрнста, эти меры, наоборот, выгодны России. Хоть газа и продается меньше, но общая выручка от этих продаж больше.

«Все страны были против»: в ФРГ признали «Северный поток – 2» ошибкой

Кроме того, он заявил, что правительство ФРГ должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России. По его словам, граждане и экономика страны стали жертвами полностью проваленной санкционной политики. Эрнст подчеркнул, что в связи с этим сохранять санкции «аморально».

Ранее глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек отказался рассматривать вариант использования «Северного потока-2». По его мнению, использование трубопровода для преодоления энергетического кризиса «не является вариантом», т.к. он находится под американским санкционным режимом.

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