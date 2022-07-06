В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

В Германии заявили о необходимости начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток-2», чтобы обеспечить страну газом. Об этом в интервью Rheinische Post сказал глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, пишет РИА Новости.

«При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом», — сказал он.

Депутат также заявил, что правительствам стран Евросоюза необходимо пересмотреть энергетические санкции против России, так как они не приносят ожидаемого результата. По мнению Эрнста, эти меры, наоборот, выгодны России. Хоть газа и продается меньше, но общая выручка от этих продаж больше.

Кроме того, он заявил, что правительство ФРГ должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России. По его словам, граждане и экономика страны стали жертвами полностью проваленной санкционной политики. Эрнст подчеркнул, что в связи с этим сохранять санкции «аморально».