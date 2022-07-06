Amazon заподозрили в нечестной конкуренции

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование в отношении американской корпорации Amazon в связи с подозрением в ведении компанией практики нечестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства.

Фото: Reuters Reuters

"CMA проводит расследование в отношении компании Amazon в связи с опасениями, что практика, применяемая к продавцам на ее британской торговой площадке, может быть антиконкурентной и может привести к ухудшению условий сделки для покупателей", - говорится в сообщении регулятора.

В управлении подчеркивают, что это расследование следует за текущим расследованием Европейской комиссии, которое не охватывает вопросы, затрагивающие Великобританию после ее выхода из Европейского союза.

Сообщается, что некоторые товары на торговой площадке Amazon поставляются через собственный розничный бизнес. Однако большая часть товаров поставляется сторонними продавцами. Amazon предоставляет услуги этим продавцам, включая те, которые необходимы для осуществления продаж, например, поиск продавцов и покупателей. Он также предлагает дополнительные услуги, за которые взимается дополнительная плата.

CMA заявила, что будет рассматривать вопрос о том, имеет ли Amazon доминирующее положение в Великобритании, злоупотребляет ли этим положением и искажает ли конкуренцию, предоставляя несправедливое преимущество своему собственному розничному бизнесу или продавцам, которые пользуются его услугами, по сравнению с другими сторонними продавцами на торговой площадке Amazon в Великобритании.