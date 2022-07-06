Назван срок возобновления работы сайта IKEA в России

Российский сайт IKEA сможет возобновить работу только через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

В компании заверяют, что проблемы с сайтом — проделки конкурентов, которые положили сайты сети магазинов товаров для дома по всему миру. Сейчас российскую страницу пытаются восстановить, однако на это может уйти еще несколько дней.

Напомним, что финальная распродажа в России должна была начаться еще 5 июля. Однако еще с ночи покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов не работала.