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1 час назад

Назван срок возобновления работы сайта IKEA в России

Елена Прошина

Российский сайт IKEA сможет возобновить работу только через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

В компании заверяют, что проблемы с сайтом — проделки конкурентов, которые положили сайты сети магазинов товаров для дома по всему миру. Сейчас российскую страницу пытаются восстановить, однако на это может уйти еще несколько дней.

Напомним, что финальная распродажа в России должна была начаться еще 5 июля. Однако еще с ночи покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов не работала.

Сайт IKEA полностью перестал работать

В IKEA заявили, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы онлайн. В качестве альтернативы компания предложила оформлять покупки через заявки на сайте, однако вскоре и этот способ перестал работать.

Компании,Видео,Ikea,
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