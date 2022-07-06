ЦБ: система быстрых платежей позволяет банкам конкурировать

Система быстрых платежей (СБП) позволяет банкам предлагать свои решения на ее базе и тем самым конкурировать на платежном рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: ТАСС ТАСС

"СБП дает возможность банкам и компаниям использовать не только уже сформированные сценарии, но и предлагать клиентам собственные решения на базе системы, в том числе в области трансграничных переводов. Тем самым это позволяет конкурировать банкам на платежном рынке, предоставляя клиентам удобные, инновационные и востребованные сервисы", - сообщил ЦБ РФ.

С точки зрения технологических и правовых вопросов, как напоминает регулятор, трансграничный функционал в СБП реализован с апреля 2022 года. При этом ЦБ обращает внимание, что решения о реализации таких операций банки принимают самостоятельно исходя из своей бизнес-стратегии и клиентской политики.

Также регулятор отметил, что Система быстрых платежей - инфраструктурный проект Банка России, который позволяет использовать различные сценарии мгновенных платежей и переводов. Это и мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, и оплата товаров и услуг, в том числе по QR-коду, и выплата от юридических лиц гражданам и многое другое.

Ранее сегодня пресс-служба "Тинькофф банка" сообщила, что кредитная организация стала провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей (СБП) и провела первый рублевый перевод за границу по номеру телефона. Операции, как было указано в сообщении, проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.