Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Ресторатор Антон Пинский может приобрести российский бизнес американской сети кофеен Starbucks, которая объявила о приостановке своей деятельности в России из-за спецоперации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks. Кроме того, ресторатор получит помещение в торговом центре «Пушкино Парк», находящееся в собственности компании.

Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов с McDonald’s, которую переименовали во «Вкусно — и точка!», утверждает источник газеты. Сам Пинский не подтвердил информацию о сделке. В Starbucks и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».

Эксперты не исключают, что подходящие помещения с большой площадью могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co Пинского. В группу входят Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и другие. Возможно, в рамках сделки будет предусмотрено условие о сохранении персонала, что может положительно отразится на имидже Starbucks.