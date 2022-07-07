Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Ресторатор Антон Пинский может приобрести российский бизнес американской сети кофеен Starbucks, которая объявила о приостановке своей деятельности в России из-за спецоперации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks. Кроме того, ресторатор получит помещение в торговом центре «Пушкино Парк», находящееся в собственности компании.
Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов с McDonald’s, которую переименовали во «Вкусно — и точка!», утверждает источник газеты. Сам Пинский не подтвердил информацию о сделке. В Starbucks и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».
Эксперты не исключают, что подходящие помещения с большой площадью могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co Пинского. В группу входят Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и другие. Возможно, в рамках сделки будет предусмотрено условие о сохранении персонала, что может положительно отразится на имидже Starbucks.
В марте сеть кофеен временно приостановила деловую деятельность в России, импорт сырья в страну, а также закрыла кафе. В мае компания окончательно подтвердила намерение уйти из страны. В России сеть проработала 15 лет имеет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.