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4 часа назад

Назван покупатель бизнеса Starbucks в России

Мария Иванова

Российский бизнес американской сети кофеен Starbucks планирует купить ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов компании и знакомого Пинского.

Пинский не подтвердил информацию о сделке, в Starbucks не ответили не запросы газеты.

По данным «Ведомостей», права на бизнес Starbucks могут перейти Пинскому во второй половине июля.

В сделку должны войти права аренды на все помещения кофеен Starbucks с ремонтом, но не на продукцию и технологии компании. Покупатель проведет ребрендинг сети по примеру бизнеса McDonald’s.

Starbucks объявила об уходе из России в конце мая. В РФ у компании 130 заведений.

Ресторанный инвестор Александр Сысоев ранее говорил, что Пинский планирует построить собственную сеть городских кофеен на месте Starbucks.

В группу Pinskiy&Co входят заведения Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, часть из них - в партнерстве с Аркадием Новиковым.

Компании,Видео,Александр Сысоев,Аркадий Новиков,Starbucks,
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