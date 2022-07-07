Российский бизнес американской сети кофеен Starbucks планирует купить ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов компании и знакомого Пинского.

Пинский не подтвердил информацию о сделке, в Starbucks не ответили не запросы газеты.

По данным «Ведомостей», права на бизнес Starbucks могут перейти Пинскому во второй половине июля.

В сделку должны войти права аренды на все помещения кофеен Starbucks с ремонтом, но не на продукцию и технологии компании. Покупатель проведет ребрендинг сети по примеру бизнеса McDonald’s.

Starbucks объявила об уходе из России в конце мая. В РФ у компании 130 заведений.

Ресторанный инвестор Александр Сысоев ранее говорил, что Пинский планирует построить собственную сеть городских кофеен на месте Starbucks.