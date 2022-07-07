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3 часа назад

«Коммерсант»: владельцы «Юнистрим» ищут покупателей на свой бизнес

Алиса Селезнёва

Клиенты одной из трех оставшихся в России систем денежных переводов «Юнистрим» начали массово жаловаться на проблемы и задержки с возвратом средств. Стало известно, что владельцы намерены продать бизнес, однако в самой «Юнистрим» это отрицают, пишет «Коммерсант».

«Коммерсант»: владельцы «Юнистрим» ищут покупателей на свой бизнес
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, клиенты системы публикуют на banki.ru свои жалобы на невозможность получить переводы, отправленные через «Юнистрим», в Белоруссии, Молдавии, Грузии, Сербии, Узбекистана, на Кипре. Также пользователи системы денежных переводов говорят о сложностях с возвратом средств.

При этом белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк перестали сотрудничать с «Юнистрим» и источники издания связывают сложившуюся ситуацию с влиянием санкций.

«Владельцы "Юнистрим" ищут покупателей для этого бизнеса, который они в начале года оценивали на уровне $100 млн.», - пояснили осведомленные участники рынка.

В самой компании «Юнистрим» отрицают наличие проблем, заверяют, что работают в штатном режиме и переговоры о продаже не ведутся.

«Мы постоянно проводим работу с клиентами, оставляющими отзывы на banki.ru. По части были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано», - подчеркнул представитель системы денежных переводов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе в банковском секторе. В частности, от международной системы межбанковских расчетов SWIFT был отключен ряд российских банков.

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы и уходе из России, в том числе американская система денежных переводов Western Union, а также международные платежные системы Visa и MasterCard.

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