МегаФон стал первым в России по покрытию сети и скорости Интернета среди операторов связи

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. Лучшие результаты в стране показал МегаФон.

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Оператор набрал максимальный балл, опередив другие компании по покрытию сети и скорости мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатели ближайшего конкурента.

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Уточняется, что исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года.

В данном случае результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости. Вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт.

Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.

В МегаФоне подчеркивают, что компания подтверждает свое лидерство по скорости мобильного интернета уже шестой год подряд.

«МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили ее клиентам в международном роуминге», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

По его словам, компания использует все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета.