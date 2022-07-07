МегаФон стал первым в России по покрытию сети и скорости Интернета среди операторов связи

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. Лучшие результаты в стране показал МегаФон.
Оператор набрал максимальный балл, опередив другие компании по покрытию сети и скорости мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатели ближайшего конкурента.
Уточняется, что исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года.
В данном случае результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.
В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости. Вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт.
Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.
В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.
В МегаФоне подчеркивают, что компания подтверждает свое лидерство по скорости мобильного интернета уже шестой год подряд.
«МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили ее клиентам в международном роуминге», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
По его словам, компания использует все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета.
«С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — добавил Алексей Титов.