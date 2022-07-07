Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Компания Oracle увольняет всех российских сотрудников

It-world

Ранее компания заявляла об уходе из РФ, но не объявляла об увольнениях. Сейчас корпорация Oracle официально предупредила российских сотрудников о скором увольнении. Предполагаемая дата увольнения – 31 августа. Сейчас в российском подразделении Oracle работает около 200-300 человек.

Oracle увольняет всех российских сотрудников
Фото: ReutersReuters

Компания с марта перестала работать на российском рынке, однако до последнего момента не увольняла сотрудников. При этом утверждается, что увольнение из Oracle слабо отразится на отечественном рынке труда, поскольку многие сотрудники могут уйти в другие компании, на аутсорс или вовсе покинуть страну.

Отметим, что российские клиенты ещё 7 марта начали получать сообщения о том, что с 12 марта обслуживание прекращается. А в конце того же месяца Oracle официально сообщила о прекращении работы в России.

Отметим, что в 2018 году Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и Федеральная налоговая служба России закупили программные решения Oracle на 13,3 миллиарда рублей. Хотя у многих программ есть отечественные аналоги, например, СУБД Postgres Pro.

Компании,ФНС России,Банк России,Oracle,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители