Oracle увольняет всех российских сотрудников

Ранее компания заявляла об уходе из РФ, но не объявляла об увольнениях. Сейчас корпорация Oracle официально предупредила российских сотрудников о скором увольнении. Предполагаемая дата увольнения – 31 августа. Сейчас в российском подразделении Oracle работает около 200-300 человек.

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Компания с марта перестала работать на российском рынке, однако до последнего момента не увольняла сотрудников. При этом утверждается, что увольнение из Oracle слабо отразится на отечественном рынке труда, поскольку многие сотрудники могут уйти в другие компании, на аутсорс или вовсе покинуть страну.

Отметим, что российские клиенты ещё 7 марта начали получать сообщения о том, что с 12 марта обслуживание прекращается. А в конце того же месяца Oracle официально сообщила о прекращении работы в России.