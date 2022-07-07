Исследования Rambler&Co: Россияне назвали 2022 год временем возможностей и самореализации для креативных индустрий страны

Согласно опросу более трети уверены, что креатив может стать драйвером развития экономики регионов

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Медиахолдинг Rambler&Co в преддверии проведения форума «Российская креативная неделя» (7-10 июля, Парк Горького) спросил у интернет-пользователей, как они относятся к креативным индустриям и какие из них считают важными для страны.

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Почти две трети россиян (63%) знают, что такое креативные индустрии и могут их перечислить. Остальные испытывают трудности при ответе на этот вопрос.

Самым важным качеством для креативного специалиста 32% респондентов называют творческое начало. На втором и третьем местах – коммуникабельность и уверенность в себе (по 17%). 13% считают, что необходима стрессоустойчивость, по 8% – насмотренность и перфекционизм. Умение организовывать своё время (тайм-менеджмент) выбрали 5% респондентов.

Россияне выделили несколько креативных индустрий, которые, по их мнению, наиболее перспективны с точки зрения экономического роста страны. Это разработка ПО (18%), исследования и разработки, в том числе в сфере организации социальных, технологических и экономических систем (14%), архитектура и урбанистика (8%), дизайн (8%), образование по креативным специальностям (8%). Остальные направления набрали совокупно 33% – это такие, как производство кино-, анимационной и иной видеопродукции; медиа, журналистика, производство рекламы, телевизионных, радио- и интернет-вещательных программ; мода; детские игры и игрушки; изобразительное, визуальные и исполнительские искусства, включая театр и фестивальную деятельность; музыка и саунд-дизайн, а также литература и издательское дело.

Респонденты также ответили на вопрос, какие индустрии уже достаточно развиты и могут быть конкурентоспособными на международном рынке – снова лидирует разработка ПО (17%), исследования и разработки, в том числе в сфере организации социальных, технологических и экономических систем (9%), и совсем другие сферы – гастрономия (9%), изобразительные искусства (9%) и театр (8%). Каждый из остальных ответов набрал менее 8% голосов.

При этом 38% россиян уверены, что именно креативные индустрии могут стать новым драйвером интеграции российских регионов. Треть не готова давать прогнозы и 29% пока в этом сомневаются.

2022 год для креативных профессий большинство (34%) считают непростым периодом. Для четверти (25%) ничего не поменялось, пятая часть (20%) уверены, что, напротив, это удобный момент для самореализации. 21% отмечают, что для внутреннего рынка страны 2022 год – это время возможностей.