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2 часа назад

Гостиницу Four Seasons у московского Кремля переименовали

Елена Прошина

Гостиницу Four Seasons, которая находится неподалеку от московского Кремля, переименовали в Legend of Moscow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу отеля.

Напомним, что ранее отель исчез из поисковой выдачи на главном сайте канадского бренда. Как отметила представитель гостиницы, это связано с его новым названием.

«Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», — подчекрнула она.

Сейчас забронировать номер можно на сайте thelegendofmoscow.com, однако там по прежнему присутствует логотип канадского отельного оператора.

Отмечается, что переименование затронуло и Санкт-Петербургский отель сети в Доме со львами, который теперь носит название Lion place hotel. В свете ситуации на Украине Four Seasons остановил прямое управление гостиницами, которые теперь продолжают независимую операционную деятельность.

Напомним, что Four Seasons Hotel Moscow возведен на месте гостиницы «Москва», снесенной в 2004 году. В 2015 году он перешел под контроль бизнесменов Алексея и Юрий Хотиных, которые считаются владельцами «Горбушкина двора».

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