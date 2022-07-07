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1 час назад

В Германии призвали Канаду вернуть турбину для «Северного потока»

Мария Иванова

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду ускорить отправку турбины для «Северного потока». Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» в июле упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования из Канады в Германию.

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» остановят на плановую профилактику.

Хабек заявил Bloomberg, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала ремонтных работ в понедельник. Если турбину успеют вернуть к этому времени, у РФ не останется аргументов для снижения поставок, отмечает агентство.

«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять турбину в Россию, а прошу доставить в Германию», - подчеркнул вице-канцлер.

Компании,Видео,Роберт Хабек,
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