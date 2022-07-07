Маркетплейс Wildberries на территории России становится каналом сбыта контрафактной продукции, о чем свидетельствуют обращения покупателей и некоторых ассоциаций. При этом в самой компании готовы бороться с такими продавцами на своей площадке.

Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

"Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников", - цитирует Заславского РИА Новости.

По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, а также БАДов и контрафактной обуви, однако в беседе с ведомством компания заявила, что готова создать автоматическую систему для пресечения выхода контрафакта и фальсификата на площадку, а также проводить мониторинг продукции.