Маркетплейс Wildberries на территории России становится каналом сбыта контрафактной продукции, о чем свидетельствуют обращения покупателей и некоторых ассоциаций. При этом в самой компании готовы бороться с такими продавцами на своей площадке.
Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.
"Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников", - цитирует Заславского РИА Новости.
По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, а также БАДов и контрафактной обуви, однако в беседе с ведомством компания заявила, что готова создать автоматическую систему для пресечения выхода контрафакта и фальсификата на площадку, а также проводить мониторинг продукции.
Например, с Ozon Минпромторг договорился о том, что компания перед началом поставок сначала будет запрашивать и проверять всю необходимую информацию от торговцев, в том числе их права на товарный знак, под которым будут идти продажи на Ozon, рассказал Заславский. Он рассчитывает, что в условиях послаблений для бизнеса - моратория на проверки и легализации параллельного импорта -компании предпримут меры по пресечению незаконной торговли, передает ТАСС.