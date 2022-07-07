Отели Four Seasons опровергли информацию о переименовании

Отели Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg продолжат работать в независимом статусе под действующими именами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отелей.
"В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля", - отметили в пресс-службе.
Из-за технических ограничений для обоих российских отелей Four Seasons были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.
"Отели продолжают принимать гостей, как и ранее", - прокомментировали в пресс-службе.