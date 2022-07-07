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2 часа назад

Отели Four Seasons в Москве и Петербурге продолжат работать в независимом статусе

ТАСС

Отели Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg продолжат работать в независимом статусе под действующими именами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отелей.

Отели Four Seasons опровергли информацию о переименовании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля", - отметили в пресс-службе.

Из-за технических ограничений для обоих российских отелей Four Seasons были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.

"Отели продолжают принимать гостей, как и ранее", - прокомментировали в пресс-службе.

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