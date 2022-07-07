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2 часа назад

В Wildberries ответили на претензии Минпромторга по поводу продажи контрафакта

Илья Родин

В Wildberries заявили, что на площадке принимаются все необходимые меры для противодействия продажи с помощью портала какого-либо контрафакта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Wildberries ответили на претензии Минпромторга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что на портале «давно отлажена модель работы с брендами», благодаря которой маркетплейсу удается с высокой эффективностью отсеивать фальсификат.

Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

В компании подчеркнули, что у нее в интернет-магазине представлена не только продукция крупных международных брендов, но и «широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса». Специалисты Wildberries, кроме того, ведут разработки «автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта AI».

Журналисты напомнили, что директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский ранее обвинил компанию в том, что она якобы превращается в «канал сбыта контрафакта».

Компании,Владислав Заславский,Минпромторг,
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