В Wildberries ответили на претензии Минпромторга

В Wildberries заявили, что на площадке принимаются все необходимые меры для противодействия продажи с помощью портала какого-либо контрафакта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В сообщении отмечается, что на портале «давно отлажена модель работы с брендами», благодаря которой маркетплейсу удается с высокой эффективностью отсеивать фальсификат.

В компании подчеркнули, что у нее в интернет-магазине представлена не только продукция крупных международных брендов, но и «широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса». Специалисты Wildberries, кроме того, ведут разработки «автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта AI».