В Wildberries ответили на претензии Минпромторга

В Wildberries заявили, что на площадке принимаются все необходимые меры для противодействия продажи с помощью портала какого-либо контрафакта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.
В сообщении отмечается, что на портале «давно отлажена модель работы с брендами», благодаря которой маркетплейсу удается с высокой эффективностью отсеивать фальсификат.
В компании подчеркнули, что у нее в интернет-магазине представлена не только продукция крупных международных брендов, но и «широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса». Специалисты Wildberries, кроме того, ведут разработки «автоматизированной системы выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта AI».
Журналисты напомнили, что директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский ранее обвинил компанию в том, что она якобы превращается в «канал сбыта контрафакта».