IKEA предъявили иск из-за нарушения прав покупателей

"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA, передают "Известия", ссылаясь на документ.

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Из материала следует, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.

В иске указано, что поведение иностранного бренда посягает на интересы множества россиян, а также усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

Согласно закону "О защите прав потребителей", входящие в IKEA юридические лица несут перед гражданами РФ обязанности изготовителя, импортера и продавца. По некоторым технически сложным товарам срок таких обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции должен быть не менее двух лет с момента продажи.

"Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок", — заявил председатель ОПИ Олег Павлов.

Он добавил, что поданный иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого.