Контактные центры Сбера признали лучшими сразу в двух номинациях

«Быть с клиентом всегда на связи — очень важно в любом бизнесе, но в случае с банком этот вопрос особенно актуален. Мы должны предвосхищать ожидания и решать дистанционно даже самые сложные финансовые вопросы. Помимо сотрудников, нам в этом помогают голосовые и текстовые боты — обученные алгоритмы, которые могут без привлечения человека решить многие вопросы клиентов», — отметила вице-президент, руководитель дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.