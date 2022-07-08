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12 часов назад

РБК: часть ресторанов "Вкусно - и точка" откажется от картошки фри из-за неурожая

Газета.Ruиещё 19

В некоторых ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка» не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — заявили в компании.

Там добавили, что в некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

Отмечается, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, то есть осенью 2022 года.

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В компании считают, что с аналогичными трудностями могут столкнуться и другие игроки рынка.

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» начала искать альтернативу напиткам производства компании Coca-Cola.

Компании,Видео,Coca-Cola,
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