В некоторых ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка» не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
«2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — заявили в компании.
Там добавили, что в некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.
Отмечается, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, то есть осенью 2022 года.
В компании считают, что с аналогичными трудностями могут столкнуться и другие игроки рынка.
Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» начала искать альтернативу напиткам производства компании Coca-Cola.