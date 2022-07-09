"Норникель" планирует создать 11 тыс. рабочих мест в северных регионах России

ТАСС, 9 июля. Компания "Норникель" планирует создать 11 тыс. рабочих мест на Таймыре, в Мурманской области и Забайкальском крае. Об этом сообщила руководитель направления отчетности департамента устойчивого развития ПАО ГМК "Норильский никель" Инесса Чернова.

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"Мы планируем в связи с расширением наших производственных мощностей привлечь еще в наши регионы около 11 тыс. сотрудников", - сказала она в ходе Российской креативной недели в Москве.

Чернова отметил, что на данный момент компания работает на Таймыре, в Мурманской области и Забайкальском крае. "Наши традиционные регионы присутствия - Таймыр с Норильским промышленным районом, Кольский полуостров, Мончегорск, заполярный поселок Никель и Забайкальский край. [Всего у нас] 73 тыс. сотрудников предприятий группы, 50 тыс. - 70% - в Норильске, в Мончегорске и в заполярном [поселке] Никеле - 12 тыс., и в Забайкалье - 3 тыс.", - пояснила она.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.