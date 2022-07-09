Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
10 часов назад

"Норникель" планирует создать 11 тыс. рабочих мест в северных регионах России

ТАССиещё 6

ТАСС, 9 июля. Компания "Норникель" планирует создать 11 тыс. рабочих мест на Таймыре, в Мурманской области и Забайкальском крае. Об этом сообщила руководитель направления отчетности департамента устойчивого развития ПАО ГМК "Норильский никель" Инесса Чернова.

"Норникель" планирует создать 11 тыс. рабочих мест в северных регионах России
Фото: ТАССТАСС

"Мы планируем в связи с расширением наших производственных мощностей привлечь еще в наши регионы около 11 тыс. сотрудников", - сказала она в ходе Российской креативной недели в Москве.

Чернова отметил, что на данный момент компания работает на Таймыре, в Мурманской области и Забайкальском крае. "Наши традиционные регионы присутствия - Таймыр с Норильским промышленным районом, Кольский полуостров, Мончегорск, заполярный поселок Никель и Забайкальский край. [Всего у нас] 73 тыс. сотрудников предприятий группы, 50 тыс. - 70% - в Норильске, в Мончегорске и в заполярном [поселке] Никеле - 12 тыс., и в Забайкалье - 3 тыс.", - пояснила она.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве. Мероприятие объединяет профильное сообщество, государственную власть и бизнес. На площадке RCW запланировано более 300 событий, в которых примут участие около 1 тыс. спикеров из 40 регионов России, представители более чем 400 компаний. Организаторами Российской креативной недели выступают АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным агентством Российской креативной недели.

Компании,Экономика России,Норникель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители