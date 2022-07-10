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51 минуту назад

Bloomberg: Twitter в начале недели подаст в суд на Маска из-за его отказа купить компанию

ТАССиещё 11

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, намерена в начале недели подать в суд на предпринимателя Илона Маска из-за его отказа приобрести ее за 44 млрд долларов. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Twitter подаст в суд на Илона Маска
Фото: ReutersReuters

По его данным, руководство Twitter заключило контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK, "Вахтелл, Липтон, Розен энд Катц"), которая будет представлять интересы компании в суде. Ожидается, что в начале недели Twitter подаст соответствующий иск в суд в штате Делавэр.

Ранее Маск разорвал соглашение о покупке Twitter, о чем свидетельствует копия уведомления на имя главы юридического отдела компании Виджайи Гадде, опубликованная на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор отметил, что Twitter намерена подать в суд на предпринимателя, чтобы добиться выполнения сделки. Как сообщала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в случае разрыва соглашения Маск должен будет выплатить компании порядка 1 млрд долларов компенсации.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в "Твиттере".

Маск является руководителем компаний Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс"). Согласно оценкам агентства Блумберг, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 227 млрд долларов.

Компании,SpaceX,
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