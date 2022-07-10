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21 минуту назад

Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Власти Канады отправят в Германию принадлежащую «Газпрому» газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Фото: ReutersReuters

«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», – цитирует заявление министра «Интерфакс».

По словам Уилкинсона, разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками», а также Международным энергетическим агентством.

В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.

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