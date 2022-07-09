Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
4 часа назад

Сбер провел первую сделку по выпуску ЦФА на собственной платформе

SberPressиещё 1

Сбер вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) СберФакторинг. Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объём выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца.

Сбер провел первую сделку по выпуску ЦФА на собственной платформе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦФА выпускаются на разработанной банком платформе по технологии блокчейн. Эмиссия осуществляется с помощью смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и других.

Пока платформа работает в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, но уже скоро к ней смогут подключиться все корпоративные клиенты банка. В будущем Сбер планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов, доступных для выпуска на платформе.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Запуск платформы и получение нами статуса оператора — результат командной работы многих подразделений нашего банка в тесном сотрудничестве с Банком России. Важно, что проводимые нашей Лабораторией Блокчейн исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок».

Компании,Анатолий Попов,Банк России,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители