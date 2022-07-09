Сбер провел первую сделку по выпуску ЦФА на собственной платформе

«Запуск платформы и получение нами статуса оператора — результат командной работы многих подразделений нашего банка в тесном сотрудничестве с Банком России. Важно, что проводимые нашей Лабораторией Блокчейн исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок».