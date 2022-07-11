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1 час назад

Маск высмеял Twitter после отказа от покупки соцсети

Lenta.ruиещё 1

Предприниматель Илон Маск пошутил над Twitter после того, как отказался приобретать компанию за 44 миллиарда долларов из-за неразглашения информации о числе спам-аккаунтов на платформе. В понедельник, 11 июля, он опубликовал на своей странице в соцсети мем, в котором высмеял решение организации подать на него в суд.

Маск высмеял Twitter после отказа от покупки соцсети
Фото: ReutersReuters

Бизнесмен разместил коллаж, на котором он изображен хохочущим.

«Они сказали, что я не смогу купить Twitter. Затем они не стали представлять информацию о ботах [в соцсети]. Теперь они хотят через суд заставить меня купить Twitter. Теперь им придется обнародовать информацию о ботах в суде», — написано на изображении.

Другие подробности предстоящего разбирательства предприниматель не раскрыл.

Ранее Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Twitter может подать на Маска в суд уже на текущей неделе.

О том, что Маск отказался покупать Twitter, сообщалось 9 июля. Он направил главному юристу компании письмо, в котором уведомил о расторжении сделки в связи с тем, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию. Речь идет о данных о том, насколько правдивы утверждения, что около пяти процентов монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter являются спам-аккаунтами.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку и для этого собирается подать в суд на Маска. Он выразил уверенность в том, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.

Компании,Брет Тейлор,Илон Маск,
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