Маск высмеял Twitter после отказа от покупки соцсети

Предприниматель Илон Маск пошутил над Twitter после того, как отказался приобретать компанию за 44 миллиарда долларов из-за неразглашения информации о числе спам-аккаунтов на платформе. В понедельник, 11 июля, он опубликовал на своей странице в соцсети мем, в котором высмеял решение организации подать на него в суд.

Фото: Reuters Reuters

Бизнесмен разместил коллаж, на котором он изображен хохочущим.

«Они сказали, что я не смогу купить Twitter. Затем они не стали представлять информацию о ботах [в соцсети]. Теперь они хотят через суд заставить меня купить Twitter. Теперь им придется обнародовать информацию о ботах в суде», — написано на изображении.

Другие подробности предстоящего разбирательства предприниматель не раскрыл.

Ранее Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Twitter может подать на Маска в суд уже на текущей неделе.

О том, что Маск отказался покупать Twitter, сообщалось 9 июля. Он направил главному юристу компании письмо, в котором уведомил о расторжении сделки в связи с тем, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию. Речь идет о данных о том, насколько правдивы утверждения, что около пяти процентов монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter являются спам-аккаунтами.