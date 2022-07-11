Маск высмеял Twitter после отказа от покупки соцсети

Предприниматель Илон Маск пошутил над Twitter после того, как отказался приобретать компанию за 44 миллиарда долларов из-за неразглашения информации о числе спам-аккаунтов на платформе. В понедельник, 11 июля, он опубликовал на своей странице в соцсети мем, в котором высмеял решение организации подать на него в суд.
Бизнесмен разместил коллаж, на котором он изображен хохочущим.
«Они сказали, что я не смогу купить Twitter. Затем они не стали представлять информацию о ботах [в соцсети]. Теперь они хотят через суд заставить меня купить Twitter. Теперь им придется обнародовать информацию о ботах в суде», — написано на изображении.
Другие подробности предстоящего разбирательства предприниматель не раскрыл.
Ранее Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Twitter может подать на Маска в суд уже на текущей неделе.
О том, что Маск отказался покупать Twitter, сообщалось 9 июля. Он направил главному юристу компании письмо, в котором уведомил о расторжении сделки в связи с тем, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию. Речь идет о данных о том, насколько правдивы утверждения, что около пяти процентов монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter являются спам-аккаунтами.
Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку и для этого собирается подать в суд на Маска. Он выразил уверенность в том, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.