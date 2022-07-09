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9 часов назад

В Германии не поверили, что поставки газа по "Северному потоку" сократились из-за турбины

Газета.Ruиещё 1

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что причина, по которой поставки топлива через газопровод "Северный поток" в страну сократились, кроется не в отсутствии турбины. Об этом министр сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Это надуманные причины. Они (российская сторона) говорят, что им нужна турбина, обслуживаемая в Канаде, чтобы "Северный поток" заполнялся на полную мощность. Я бы сказал, что это не так. И мы слышали от разных сторон, что это не так", - сказал он. В то же время Хабек выразил надежду, что Канада вскоре вернет в Европу турбину для "Северного потока". "Газпром" 14 июня сократил поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады. Затем в начале июля сообщалось, что "Северный поток" не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Временно остановят работу обе нитки газопровода. Ранее 9 июля в Германии подтвердили, что правительство страны получило "положительный сигнал" от Канады относительно возвращения турбины "Северного потока" "Газпрому".

В Германии не поверили, что поставки газа по "Северному потоку" сократились из-за турбины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Роберт Хабек,Siemens,Газпром,
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