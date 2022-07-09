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5 часов назад

Украина сообщила об аресте связанных с РФ активов на $200 млн

Илья Родин

Представители Национальной полиции Украины заявили в своем Telegram-канале об аресте долей предприятий, аффилированных с российскими компаниями и бизнесменами. Об этом пишет «Лента.ру».

Украина арестовала связанные с Россией активы на миллионы долларов
Фото: ТАССТАСС

По сведениям ведомства, сотрудники Управления стратегических расследований в Кировоградской области обнаружили в результате следственных действий несколько фирм, в которых значительная часть (от 25 до 98% уставного капитала) принадлежала российским гражданам.

Общая сумма арестованных активов составила порядка 5,9 млрд гривен (около 200 млн долларов).

Названия фирм в НПУ не уточнили, но рассказали, что они ведут деятельность в различных сферах, в том числе в металлургии, сельском хозяйстве.

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Так как доходы этих предприятий направлялись в Россию, их деятельность подпала под статью 209 УК Украины, в рамках которой расследуют преступления, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов.

Ранее сообщалось, что украинские парламентарии приняли законопроект, упрощающий процедуру конфискации финансов и недвижимости попавших под санкции россиян.

Компании,
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