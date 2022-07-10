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6 часов назад

Поставщик «Макдоналдса» закроет рыбный завод

Lenta.ruиещё 1

Завод по переработке рыбы в Великом Новгороде, которым управлял датский производитель Espersen, будет закрыт. Глава компании Бейер Нильсен в комментарии местной радиостанции DR объяснил, что вести бизнес в России в ближайшие годы будет крайне сложно, сообщает портал Rb.ru.

Поставщик «Макдоналдса» закроет рыбный завод
Фото:  Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы решили закрыться. Нам предпочтительнее использовать свои силы в другом месте», — объяснил предприниматель.

Датский поставщик рыбы и морепродуктов остановил работу предприятия еще в марте. Тогда 91 сотрудник был отправлен в простой с выплатой заработной платы. Теперь компания решила полностью закрыть комбинат.

Продукция завода Espersen использовалась для приготовления рыбных бургеров и креветочных роллов. Таким образом, преемник «Макдоналдса», сеть «Вкусно — и точка», может столкнуться с проблемой поставок.

Ранее «Вкусно — и точка» сообщила о проблемах с поставками полуфабрикатов для картофеля фри и картофеля по-деревенски. В сети объясняют ситуацию дефицитом в стране картофеля подходящих сортов, однако уверяют, что уже осенью поставки удастся наладить и популярный продукт появится в ассортименте.

В Минсельхозе заверили, что дефицита в стране нет и не предвидится. Почему проблемы с картофелем фри испытывает не только «Вкусно — и точка», рестораны которой возобновили работу после перерыва в несколько месяцев, но и сеть KFC, чиновники не уточнили.

Компании,McDonald's,
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