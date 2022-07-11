Mercedes-Benz пересмотрит формат присутствия в России

Немецкая компания Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России и может продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, сообщили осведомленные источники.

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Возможная схема – переход прав дистрибутора к дилеру. При этом завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит. Если сделка состоится, то Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, сообщил «Коммерсант».

Компания Mercedes-Benz продает имущество в России, принадлежащее «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор марки в стране), одному из дилеров, рассказал осведомленный источник. Среди претендентов источники называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Другой источник издания отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.

Источник издания среди дилеров, не названных выше, отмечает, что в начале июля сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ начали массово искать работу. Однако он говорит, что аналогичные примеры есть и по другим маркам, в том числе Volkswagen. Другой источник отметил, что речь, скорее всего, шла о добровольном увольнении, а не сокращении.

В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений».