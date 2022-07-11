Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Wildberries попытается закрепить за собой фирменный оттенок фиолетового цвета

Никита Бородкин

Wildberries пытается оспорить отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета, соответствующий Pantone 254C, в качестве товарного знака. Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве считают, что этот цвет не ассоциируется однозначно с бизнесом онлайн-маркетплейса.

Wildberries поборется в суде за фиолетовый цвет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свою пользу Wildberries приводила ряд аргументов, в том числе и опрос Института социологии РАН, который показал, что около 90% респондентов из более чем половины регионов России прямо ассоциируют этот оттенок фиолетового с компанией. Несмотря на это, 10 марта коллегия Роспатента отказала в регистрации цвета как торгового знака, заявив, что цвет не обладает «различительной способностью».

В онлайн-маркетплейсе отметили, что компании важно зарегистрировать цвет как товарный знак для борьбы с мошенниками.

«Мы регулярно сталкивались с неправомерным использованием фирменной стилистики другими компаниями и организациями, в том числе иногда и для мошеннических схем. Но из-за отсутствия регистрации не можем помочь потребителям и защитить свои законные права»,— подчеркнул представитель Wildberries.

Заявление об оспаривании отказа уже приняли к производству — его рассмотрят 18 июля. Как отметил зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, сейчас в России правообладателями цветовых товарных знаков являются только пять компаний — Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и Tiffany (бирюзовый). Эксперт отметил, что подобная регистрация упрощает защиту в суде, однако в целом Роспатент склонен отказывать в регистрации таких знаков.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает шансы Wildberries добиться успеха в суде высокими. Однако отмена решения Роспатента не означает, что оттенок фиолетового автоматически зарегистрируют как торговый знак — управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков подчеркнул, что компании понадобятся «обоснования и доказательства» наличия четкой ассоциации между цветом и организацией.

Компании,Сергей Зуйков,Анатолий Семенов,Коммерсант,Роспатент,Российский союз промышленников и предпринимателей,РАН,Газпром,Сбербанк России,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители