Wildberries поборется в суде за фиолетовый цвет

Wildberries пытается оспорить отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета, соответствующий Pantone 254C, в качестве товарного знака. Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве считают, что этот цвет не ассоциируется однозначно с бизнесом онлайн-маркетплейса.

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В свою пользу Wildberries приводила ряд аргументов, в том числе и опрос Института социологии РАН, который показал, что около 90% респондентов из более чем половины регионов России прямо ассоциируют этот оттенок фиолетового с компанией. Несмотря на это, 10 марта коллегия Роспатента отказала в регистрации цвета как торгового знака, заявив, что цвет не обладает «различительной способностью».

В онлайн-маркетплейсе отметили, что компании важно зарегистрировать цвет как товарный знак для борьбы с мошенниками.

«Мы регулярно сталкивались с неправомерным использованием фирменной стилистики другими компаниями и организациями, в том числе иногда и для мошеннических схем. Но из-за отсутствия регистрации не можем помочь потребителям и защитить свои законные права»,— подчеркнул представитель Wildberries.

Заявление об оспаривании отказа уже приняли к производству — его рассмотрят 18 июля. Как отметил зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, сейчас в России правообладателями цветовых товарных знаков являются только пять компаний — Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и Tiffany (бирюзовый). Эксперт отметил, что подобная регистрация упрощает защиту в суде, однако в целом Роспатент склонен отказывать в регистрации таких знаков.