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3 часа назад

Mercedes-Benz может изменить формат присутствия в России

Мария Иванова

Mercedes-Benz может продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. В этом случае Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Об этом пишет «Коммерсант».

Mercedes-Benz может изменить формат присутствия в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди возможных покупателей называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Есть и информация, что компания рассматривает продажу через торги. При этом, поскольку компания до сих пор не продала все автомобили со складов, опасаясь санкций, то схема продажи подразумевает переход прав дистрибутора к дилеру.

В Mercedes-Benz заявили, что конкретных решений пока нет, компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России.

«Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», - сказал представитель производителя.

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, схема перехода прав дистрибутора к дилеру, практиковалась еще в 2000-е годы. Тогда «Рольф» был дистрибутором Mitsubishi.

«Сейчас это может быть временным решением для возможного будущего возвращения на рынок с прямым присутствием», - сказал он.

Напомним, санкции Евросоюза запрещают поставку в Россию премиальных автомобилей дороже 50 тыс. евро, а из США их и вовсе нельзя поставлять. Mercedes-Benz вторая по популярности премиальная марка автомобилей в России после BMW. В 2021 году было продано 43 тыс. машин.

Компании,Сергей Удалов,Авилон,Коммерсант,ЕС,
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