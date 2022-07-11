Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Electrolux Professional прекращает работу в России

Мария Иванова

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает работу в России. Компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», - говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Уход с российского рынка будет стоить компании 35 млн шведских крон ($3,3 млн). В российском подразделении Electrolux Professional числится 25 сотрудников. В компании отметили, что в 2021 году объем продаж в России составил 1% от общих мировых продаж.

«Мы пришли к выводу, что контролируемая продажа российских дочерних компаний группы местному руководству является наилучшим способом обеспечения нашего дальнейшего соблюдения санкций, а также ответственным способом прекращения отношений с нашими коллегами в России», — отметил президент и генеральный директор Electrolux Альберто Заната.

Ранее стало известно, что в России уже нашли замену ушедшим брендам. Так, «М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской компании Artel. Первая техника появится в продаже уже в июле-августе. Российские покупатели смогут приобрести холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры. В основном, это товары среднего ценового диапазона.

Tetra Pak рассказала о решении работать в России

Кроме того, «Ситилинк» намерен закупать продукцию Grundig в Турции, Franke и Faber в Европе, а также Ascoli и MBS в Китае. Первые поставки намечены уже на это лето.

Компании,Видео,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители