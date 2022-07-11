Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает работу в России. Компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», - говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Уход с российского рынка будет стоить компании 35 млн шведских крон ($3,3 млн). В российском подразделении Electrolux Professional числится 25 сотрудников. В компании отметили, что в 2021 году объем продаж в России составил 1% от общих мировых продаж.

«Мы пришли к выводу, что контролируемая продажа российских дочерних компаний группы местному руководству является наилучшим способом обеспечения нашего дальнейшего соблюдения санкций, а также ответственным способом прекращения отношений с нашими коллегами в России», — отметил президент и генеральный директор Electrolux Альберто Заната.

Ранее стало известно, что в России уже нашли замену ушедшим брендам. Так, «М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской компании Artel. Первая техника появится в продаже уже в июле-августе. Российские покупатели смогут приобрести холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры. В основном, это товары среднего ценового диапазона.