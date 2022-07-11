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1 час назад

IKEA не удалось возобновить онлайн-распродажу в РФ

Москва24иещё 7

Компании IKEA так и не удалось возобновить в России онлайн-распродажу. Пользователи не могут совершить покупки на сайте магазина четвертый день подряд.

IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж", – говорится на сайте IKEA.

В ночь с 4 на 5 июля IKEA запустила онлайн-распродажу для всех желающих. В компании уточняли, что распродажа будет длиться, пока товары будут в наличии. При этом в первый день распродажи пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись с многочисленными сбоями.

Позднее российская организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA из-за нарушения прав потребителей. В исковом заявлении указано, что бренд лишает клиентов возможности получать техобслуживание и ремонт своей продукции.

Компании,Ikea,
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