IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу

Компании IKEA так и не удалось возобновить в России онлайн-распродажу. Пользователи не могут совершить покупки на сайте магазина четвертый день подряд.

"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж", – говорится на сайте IKEA.

В ночь с 4 на 5 июля IKEA запустила онлайн-распродажу для всех желающих. В компании уточняли, что распродажа будет длиться, пока товары будут в наличии. При этом в первый день распродажи пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись с многочисленными сбоями.