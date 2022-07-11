«Северный поток — 1» отправили на ремонт. Что ждет Евросоюз

Одним из последствий ремонта на трубопроводе «Северный поток — 1» станет сокращение поставок российского газа в Евросоюз не на 10 дней, а на более длительные сроки. На этом фоне европейцев до конца года будет ждать рост газовых цен — выше $2 тыс. за тысячу кубов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказали эксперты. Подробнее — в обзоре.

Временный простой

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Компания Nord Stream AG, оператор проекта «Северный поток — 1», объявила о начале плановых работ на трубопроводе. Ремонт должен продлиться 10 дней — с 11 по 21 июля. На это время поставки российского газа в Евросоюз по данному маршруту упадут до нуля. Сокращение прокачки началось рано утром 11 июля. В период между 5:00 и 6:00 мск нагрузка упала всего на 1 кВтч — с 29 284 750 кВтч до 29 284 749 кВтч. Уже к 8:00 мск она полностью сошла на нет, следует из указанных на сайте оператора параметров.

В середине июня «Газпром» сократил поставки по СП-1 со 167 млн до 100 млн кубометров газа. Причиной была названа задержка с ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой компании Siemens. В корпорации объяснили, что их ремонтировали на заводе в Канаде, но не могут вернуть из-за антироссийских санкций. Вскоре «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель. Ежесуточный объем прокачки по трубопроводу сократился уже до 67 млн кубометров, упав более чем на две трети от нормы.

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение «Газпрома» о плановом ремонте СП-1 политическим. По его словам, профилактика трубопровода должна была состояться не раньше осени 2022 года. Но из-за резкого падения импорта российского газа попросил Канаду вернуть турбину как можно быстрее. Оттава согласилась на просьбу Берлина — сначала агрегат отправят в ФРГ, а после доставят в Россию. Таким образом Канада обойдет собственные же санкции против Москвы, сообщал Reuters.

На этом фоне биржевые цены на газ в Европе по-прежнему остаются крайне высокими. Несмотря на почти 12%-ное падение котировок в ходе утренних торгов, стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах ближе к 13:00 мск существенно отыграла снижение и поднялась до $1804 за тысячу кубов.

Насколько затянется ремонт

Правительство Канады ранее объявило о временном снятии санкций на ремонт газовых турбин Siemens для СП-1. Сейчас на плановую профилактику должен был отправится уже второй агрегат газокомпрессорной станции «Фортовая». В то же время риски неполадок обнаружили еще на трех турбинах — все это может привести к затягиванию ремонтных работ на СП-1, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Ремонт турбин с учетом неоднозначной позиции Канады может затянуться более чем на месяц. Это означает, что к началу осени в рабочем состоянии будут в худшем случае три агрегата, в лучшем — все восемь. При первом сценарии мощности СП-1 упадут до 40% — ниже 83-84 млн кубов в сутки, при втором мы вернемся к оптимальному уровню 167 млн кубов. Но в любом случае ниже действующих 67 млн кубов в день трубопровод точно не упадет», — предположил Фролов.

Однако важно понимать, что профилактика СП-1 и ремонт газовых турбин носят абсолютно разный характер. О первом хозяйствующие субъекты трубопровода знали еще в 2021 году, второй носит скорее вынужденный характер, добавил он.

«Причины ремонта «Северного потока — 1» — не политические, а плановые. Профилактика СП-1 никак не связана с ремонтом турбин на станции «Фортовая». В ближайшие 10 дней «Газпром» будет заниматься только проверкой целостности трубы. На турбинах же нужно заменять лопатки, настройки и т.д. Но и об этом было известно заранее — вовсе не 11 июля. Так что своими заявлениями господин Хабек внес на биржевой рынок лишнюю сумятицу. Трейдеры же реагируют на любые новости, это чистой воды спекуляция», — резюмировал Фролов.

Каковы будут последствия ремонта

В июне аналогичные профилактические работы проводились на еще одном российском трубопроводе — «Турецкий поток». «Газпром» точно уложился в оговоренные заранее сроки и запустил трубу — ровно тот же сценарий ожидает и СП-1. Проблема в том, что паническая и непродуманная реакция немецких властей пугает биржевой рынок, подталкивая сырьевые цены к еще большему росту, отметил Фролов.

С ним согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако он не стал сбрасывать со счетов риски полной остановки прокачки газа по СП-1 в случае вывода из строя всех турбин.

«Если «Газпром» выведет все турбины из эксплуатации, цены на газ в Европе до конца 2022-го могут взлететь до рекордов декабря 2021 года — выше $2000 за тысячу кубов», — считает Юшков.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

«До конца года цены на газ в Европе останутся на очень высоком уровне. При нулевой прокачке топлива по СП-1 рынок ожидает серьезный рост топливных цен и физический дефицит газа. На фоне необходимости интенсивной закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) резкое сокращение поставок российского газа станет серьезным ударом для ведущих экономик ЕС, в первую очередь, — Германии. Правительство ФРГ, согласно третьей части кризисного энергетического плана, будет вынуждено аккуратно распределять газ для конечных потребителей», — предположил Марцинкевич.

К 8 июля газовые хранилища Германии были заполнены только на 63,2%. К ноябрю объем запасов топлива должен достичь уровня 90%. С конца мая по середину июля уровень ежедневной закачки газа в местные ПХГ упал примерно на 40% — с 1,8 тыс. кВт в день до менее чем 800 кВт. При этом сокращение поставок российского топлива затронет и другие европейские страны, включая Францию, Австрию и Чехию.

Ожидать какого-либо охлаждения на ведущих газовых биржах в этих условиях практически невозможно, заверил Фролов.