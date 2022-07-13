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1 час назад

Twitter подал в суд на Маска

Lenta.ruиещё 13

Компания Twitter подала в суд на миллиардера Илона Маска за отказ от покупки компании. Об этом пишет газета New York Times.

Twitter подал в суд на Маска
Фото: ReutersReuters

По информации издания, иск подан в канцлерский суд американского штата Делавер с целью заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению Twitter.

«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», — говорится в документе.

О намерении бизнесмена купить Twitter стало известно в апреле. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После отказа Маска от покупки соцсети акции Twitter упали на восемь процентов.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил что, если сделка не состоится, Маску предстоит выплатить компании 1 миллиард долларов.

Компании,Брет Тейлор,
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