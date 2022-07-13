Twitter подал в суд на Маска

Компания Twitter подала в суд на миллиардера Илона Маска за отказ от покупки компании. Об этом пишет газета New York Times.

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По информации издания, иск подан в канцлерский суд американского штата Делавер с целью заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению Twitter.

«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», — говорится в документе.

О намерении бизнесмена купить Twitter стало известно в апреле. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После отказа Маска от покупки соцсети акции Twitter упали на восемь процентов.