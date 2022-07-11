Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
3 часа назад

Sephora объявил о продаже российских магазинов «Иль де Ботэ»

Елена Прошина

Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» гендиректору дочерней компании в России Евгению Дроздову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

По данным агентства, Sephora уже заключила соглашение о продаже 100% акций генеральному директору дочерней компании в России Евгению Дроздову с целью «обеспечить преемственность для сотрудников».

Nike окончательно уйдет из России в течение месяца

По итогам сделки бренд начнет работать под названием Ile De Beaute, сумма контракта и сроки подписания не раскрываются.

С 2011 года полный контроль над российской сетью «Иль дэ Ботэ» получил французский холдинг Louis Vuitton. В 2016 году LVMH консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd, которой принадлежит «Иль де Ботэ». Именно тогда сеть и пришла на российский рынок под управлением Sephora.

Компании,Видео,Евгений Дроздов,Louis Vuitton,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители