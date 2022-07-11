Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» гендиректору дочерней компании в России Евгению Дроздову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

По данным агентства, Sephora уже заключила соглашение о продаже 100% акций генеральному директору дочерней компании в России Евгению Дроздову с целью «обеспечить преемственность для сотрудников».

По итогам сделки бренд начнет работать под названием Ile De Beaute, сумма контракта и сроки подписания не раскрываются.