Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» гендиректору дочерней компании в России Евгению Дроздову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.
По данным агентства, Sephora уже заключила соглашение о продаже 100% акций генеральному директору дочерней компании в России Евгению Дроздову с целью «обеспечить преемственность для сотрудников».
По итогам сделки бренд начнет работать под названием Ile De Beaute, сумма контракта и сроки подписания не раскрываются.
С 2011 года полный контроль над российской сетью «Иль дэ Ботэ» получил французский холдинг Louis Vuitton. В 2016 году LVMH консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd, которой принадлежит «Иль де Ботэ». Именно тогда сеть и пришла на российский рынок под управлением Sephora.