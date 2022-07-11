Евтушенковы и Чирахов не вошли в совет директоров АФК "Система"

Экс-председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и его сын Феликс, а также экс-президент компании Владимир Чирахов не вошли в новый совет директоров АФК "Система". Об этом сообщили журналистам в компании в понедельник.
Так, в новый совет директоров вошел назначенный президентом компании Тагир Ситдеков, ранее занимавший должность управляющего партнера. Также туда вошли управляющий директор, учредитель, фонда Simoleon Long-Term Value, инвестирующего в блокчейн, токены и прочие криптоактивы, Даниэл Вулф (с 2020 по 2022 годы входил в состав совета директоров Segezha Group), председатель совета директоров компании Анна Белова.
Кроме того, в состав совета директоров вошли старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, бывший заместитель председателя ЦБ РФ Олег Вьюгин, доктор экономических наук Николай Михайлов и руководитель направления цифровыми инновациями в Ernst&Yang с 2016 по 2021 годы Елена Чикишева, первый ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, президент и акционер Segezha Group Михаил Шамолин.
ПАО АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году.