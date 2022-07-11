Евтушенковы и Чирахов не вошли в совет директоров АФК "Система"

Экс-председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и его сын Феликс, а также экс-президент компании Владимир Чирахов не вошли в новый совет директоров АФК "Система". Об этом сообщили журналистам в компании в понедельник.

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Так, в новый совет директоров вошел назначенный президентом компании Тагир Ситдеков, ранее занимавший должность управляющего партнера. Также туда вошли управляющий директор, учредитель, фонда Simoleon Long-Term Value, инвестирующего в блокчейн, токены и прочие криптоактивы, Даниэл Вулф (с 2020 по 2022 годы входил в состав совета директоров Segezha Group), председатель совета директоров компании Анна Белова.