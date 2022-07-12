Крупная косметическая сеть окончательно уйдет из России

Британская косметическая сеть Lush окончательно покидает российский рынок. Компания закроет свои магазины и устроит онлайн-распродажу остатков, сообщает «Коммерсант».

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О решении Lush закрыть свои магазины в России рассказали консультанты рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы. Источник, близкий к российской сети Lush, подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации.

Причина в том, что собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну. Схема поставок в рамках параллельного импорта в случае с Lush не может быть использована, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Российский бизнес Lush существовал более 20 лет. В стране работало 48 магазинов и 500 сотрудников. Сеть объявила о сокращении присутствия в стране в начале марта. Тогда предполагалось, что российское подразделение может сменить название.

По словам экспертов, сейчас на рынке достаточно аналогичной продукции по цене и свойствам — потребителю есть на что переключиться. Освобождающиеся магазины, по мнению регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, вряд ли отойдут какому-либо конкуренту. В помещениях стрит-ритейла, которые ранее занимала Lush, могут открываться небольшие кафе и продуктовые магазины, считает она.