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1 час назад

Lush окончательно уйдёт из России

Sostav.ruиещё 2

Британская косметическая сеть Lush окончательно покидает российский рынок. Компания закроет свои магазины и устроит онлайн-распродажу остатков, сообщает «Коммерсант».

Крупная косметическая сеть окончательно уйдет из России
Фото: UnsplashUnsplash

О решении Lush закрыть свои магазины в России рассказали консультанты рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы. Источник, близкий к российской сети Lush, подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации.

Причина в том, что собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну. Схема поставок в рамках параллельного импорта в случае с Lush не может быть использована, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Российский бизнес Lush существовал более 20 лет. В стране работало 48 магазинов и 500 сотрудников. Сеть объявила о сокращении присутствия в стране в начале марта. Тогда предполагалось, что российское подразделение может сменить название.

По словам экспертов, сейчас на рынке достаточно аналогичной продукции по цене и свойствам — потребителю есть на что переключиться. Освобождающиеся магазины, по мнению регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, вряд ли отойдут какому-либо конкуренту. В помещениях стрит-ритейла, которые ранее занимала Lush, могут открываться небольшие кафе и продуктовые магазины, считает она.

Ранее стало известно, что американская сеть Sephora продаст 88 своих российских магазинов под брендом «Иль де Ботэ» региональному генеральному директору Евгению Дроздову. Сумма сделки не разглашается.

Компании,Евгений Дроздов,Коммерсант,
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