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1 час назад

Российские пивовары попросили Путина не вводить маркировку их продукции

Газета.Ru

Союз российских пивоваров призвал президента РФ Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли. Соответствующая просьба содержится в опубликованном на сайте объединения письме.

"Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%", — отметили в письме.

Пивовары указали на то, что с введением маркировки предприятия отрасли будут зависимы от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных государств.

Речь идет о том, что основные компоненты маркировки производятся в США, Германии, Италии, Японии и на Тайване. В письме добавили, что пивоваренная отрасль сейчас работает на пределе, так как зарубежные поставщики отказываются поставлять оборудование.

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Кроме того, есть вероятность прекращения поставок хмеля, который попросту нечем заменить. Поэтому маркировка станет крайне избыточной мерой контроля, так как уже есть Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая эффективно работает.

В середине мая глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект.

Компании,Видео,Михаил Дубин,Владимир Путин,
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