Датский производитель конструкторов Lego решил прекратить коммерческую деятельность в России. Об этом сообщает Inc., ссылаясь на источник в компании и подтверждение гендиректора российского подразделения Евгения Чихачева.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок», — отметил Чихачев.

Он добавил, что речь идет о магазинах, которые работали в Москве, а также о партнерстве с компанией Inventive Retail Group, которая управляла магазинами Lego по всей России. При этом подразделение в Москве уже уволило 70 сотрудников, выплатив им пособия.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, прекращение связей между Lego и Inventive Retail Group (IRG) может означать, что IRG нельзя будет продавать товары под брендом Lego. Это, в свою очередь, означает полный уход компании с российского рынка.