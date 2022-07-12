Многие иностранные бренды, ушедшие из России, рассматривают возможности вернуться обратно. В частности, компании уже обсуждают пролонгацию договоров аренды помещений и ищут новые варианты поставок. Об этом пишут «Известия».

По словам директора направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирины Козиной, в ближайшее время заявлений об уходе крупных международных компаний из стрит-ритейла не ожидается. Более того, многие из уже ушедших брендов уже обсуждают возможность вернуться.

«По имеющейся информации, многие из брендов обсуждают пролонгацию договоров, но пока на более короткие сроки. Чаще всего закрытия носят временный характер из-за внешней ситуации и логистических сложностей. В целом большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения», — рассказала она.

Между тем, пустующие помещения на пешеходных улицах, где ранее располагались иностранные бренды, рассматривают другие арендаторы. В основном, это иностранные бренды, имеющие возможность развиваться в России. В частности, уже открылись магазины российских компаний: 12Storeez, NIKITA EFREMOV, Kicks Town, YULIAWAVE, Country Textile, Nude Story, LN Family и др. Среди иностранных арендаторов открылся бутик Brunello Cucinelli.

Сейчас средняя доля пустых помещений Москвы составляет 15,7%. Наибольшая вакантность наблюдается на улице Кузнецкий Мост – там таких помещений 51,2%.