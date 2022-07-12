Производитель конструкторов LEGO полностью прекращает работу в России. Как сообщает Inc., датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.
По словам гендиректора российского подразделения LEGO Евгения Чихачева, из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды» в компании приняли решение прекратить коммерческую деятельность на неопределенный срок. По его словам, московское подразделение уже сократило 70 сотрудников и предоставило им выходные пособия.
Всего в России работал 81 магазин LEGO под руководством компании Inventive Retail Group — под ее управлением также находились фирменные магазины Apple, Samsung и Nike. Часть точек продаж детских конструкторов приостановили работу еще в начале июня, что будут делать с остальными — пока неизвестно.
Как отметил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, если LEGO и Inventive Retail Group не разорвут контракт, то компания не сможет продавать товары под официальным брендом. При этом 11 июля Минпромторг утвердил изменения в списке товаров, которые разрешены для параллельного импорта — в перечне появилась продукция датского производителя конструкторов.