Названо условие запуска «Северного потока» на полную мощность

Запуск газопровода «Северный поток» на полную мощность возможен при условии, что Канада продолжит заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с «360» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Он пояснил, что турбины изначально изготавливались в Канаде и их ремонтом также всегда занимались там, поэтому дальнейшая работа газопровода полностью зависит от решения Оттавы в этом направлении.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге "Северный поток" выйдет на полную мощность в сентябре-октябре. Мы будем больше продавать газа, европейцы нормально подготовятся к отопительному сезону», — добавил Юшков.

Также, по его словам, у России есть и другой вариант обеспечения Европы газом — «Северный поток — 2», готовый к эксплуатации.

Кроме того в ЕС могут надавить на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же Польшу, действия которой привели к остановке поставок по газопроводу «Ямал — Европа», отметил Юшков. Эксперт считает, что в решении данной проблемы «мяч на стороне Запада».