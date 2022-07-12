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2 часа назад

Эксперт назвал условие запуска «Северного потока» на полную мощность

Елена Прошина

Запуск газопровода «Северный поток» на полную мощность возможен при условии, что Канада продолжит заниматься техобслуживанием турбин. Об этом в беседе с «360» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Названо условие запуска «Северного потока» на полную мощность
Фото: @NordStream2/Twitter@NordStream2/Twitter

Он пояснил, что турбины изначально изготавливались в Канаде и их ремонтом также всегда занимались там, поэтому дальнейшая работа газопровода полностью зависит от решения Оттавы в этом направлении.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге "Северный поток" выйдет на полную мощность в сентябре-октябре. Мы будем больше продавать газа, европейцы нормально подготовятся к отопительному сезону», — добавил Юшков.

Также, по его словам, у России есть и другой вариант обеспечения Европы газом — «Северный поток — 2», готовый к эксплуатации.

Кроме того в ЕС могут надавить на Украину, чтобы та прокачивала больше топлива, или же Польшу, действия которой привели к остановке поставок по газопроводу «Ямал — Европа», отметил Юшков. Эксперт считает, что в решении данной проблемы «мяч на стороне Запада».

В заключение он подчеркнул, что Россия не стремится запускать «Северный поток» на полную мощность из-за «угрозы взрыва устаревшего оборудования».

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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