Чубайс пообещал помочь российской отрасли уходом с поста

«Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», — отметил Чубайс.