У МТС появится свой аналог Apple Pay

Первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин рассказал о планах компании создать свой аналог Apple Pay - сервис бесконтактной отплаты «МТС Pay». Об этом пишут «Ведомости».

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Мобильный оператор работает над сервисом вместе с МТС банком и с Национальной системой платежных карт (НСПК).

Как заявил Воронин, в МТС хотят создать «бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay».

Новый сервис будет включать бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату с баланса мобильного телефона, пополнение счета мобильного и другие функции.

Воронин заявил, что сервис будет доступен клиентам всех банков и абонентам всех операторов. Чтобы пользоваться им, нужно будет скачать приложение «МТС Pay» и зарегистрироваться в МТС ID.

Летом 2020 года Сбербанк запустил систему платежей SberPay, позволяющую расплачиваться с помощью приложения «Сбербанк онлайн».