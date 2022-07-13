Национализировались: список выкупленных россиянами иностранных компаний

С 24 февраля работу в России приостановили многие иностранные компании. При этом большинство из них владели в РФ заводами, ресторанами и магазинами, которые теперь перешли или оказались в руках бизнесменов из РФ.

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Список россиян и купленных ими иностранных компаний составила «Комсомольская правда».

Больше всего своим уходом из РФ нашумела американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Бизнес купил бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор. До этого он уже управлял по франшизе 25 сибирскими McDonald’s. Сеть в РФ переименовали во «Вкусно — и точка».

Хлебобулочную компанию Fazer приобрел Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», владельцем которого является Алексей Тулупов. Принадлежащие ранее финнам точки переименовали в «Хлебный дом».

Россияне также приобрели британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell. Новым владельцем ее бензоколонок и завода по производству масел в Торжке стали владельцы «Лукойла».

Pizza Hut приобрела компания «Ной-М», которой управляет старший вице-президент «Ростик групп» Владимир Мехришвили, OBI — владелец группы инвестиционно-строительных компаний MAX Илья Коробков, Valio — семья Деминых, основавшая группу компаний производящих колбасы и мясопродукты «Велком», Starbucks — ресторатор и основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.