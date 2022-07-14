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1 час назад

Названы причины роста числа финансовых пирамид в России

Lenta.ru

Главной причиной увеличения числа финансовых пирамид стало отключение России от западных фондовых бирж, считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Определены причины роста числа финансовых пирамид в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Легкая добыча для мошенников»

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Стало известно, что количество выявленных Центробанком финансовых пирамид в России в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше, чем вдвое.

«На протяжении нескольких месяцев Россия были отключена от российского фондового рынка, а сейчас Россия фактически остается отрезанной от внешних площадок западных фондовых бирж», — считает Рожанковский.

Экономист объяснил, что часть россиян, которая привыкла инвестировать свои финансы в западные акции, не готова переходить на акции российских компаний. «Это просто их внутренние убеждения», — добавил он.

«Такие люди сейчас находятся в растерянном состоянии. У них нет возможности открыть счета в западных странах, чтобы продолжить практику западного инвестирования в глобальные рынки. Люди лишились возможности парковать свои деньги на глобальных рынках из-за санкций», — сказал эксперт.

Рассылка через Telegram

Рожанковский пояснил, что самый частый способ мошенничества через финансовые пирамиды сегодня — это рассылки через мессенджер Telegram с текстом, что какая-то вымышленная компания инвестирует в западные рынки.

«На фоне того, что люди не хотят помещать деньги на МоскМосковскую биржу, они часто попадаются на эти удочки мошенников. А это история взаимоусиливающая: чем больше спроса на такие фиктивные рассылки, тем больше мошенники активизируются. Конечно, это очень безотрадная картина», — заявил он.

Чтобы решить проблему увеличения финансовых пирамид, надо пытаться решить проблему глобальных финансовых рынков в России, считает экономист. «Может быть, это возможно через Гонконг, который довольно активно продвигает свой инвестиционный кластер в России и заинтересован в российских инвесторах», — добавил Рожанковский.

Правила

Главные правила, чтобы не попасться на удочку мошенников, на протяжении последних лет не менялись, сообщил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. Он напомнил, что перед тем, как передавать личные данные, необходимо убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками. «Важно задуматься о том, какую информацию у вас запрашивают в чат-боте», — добавил специалист.

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