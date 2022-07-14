Заблокируют и навсегда удалят: Wildberries ввел новое правило

Одна из самых известных онлайн-площадок Wildberries решила бороться с продавцами, торгующими подделками, путем полной блокировки и удалением всех без исключения объявлений. Об этом сообщает Akket.com.

На этот шаг маркетплейс пошел после того, как россияне стали массово жаловаться на то, что под видом оригинальных товаров им продали поддельную продукцию. Подделки стали появляться на сайте и в приложении популярной площади после того, как множество иностранных брендов стали недоступны в рознице из-за ухода с российского рынка.

Теперь, если вдруг станет известно, что продавец решил обмануть покупателей, то его мгновенно заблокируют и удалят все его объявления без исключения. При этом контрафактная продукция является основанием и для обращения в правоохранительные органы, а ее реализация может привести к крупному штрафу или даже к уголовному делу.

Wildberries также не намерен давать продавцами, которые были уличены в реализации покупателям реплик, второго шанса. Работа с ними возобновляться не будет.

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский обвинил компанию Wildberries в том, что она превращается в «канал сбыта контрафакта».