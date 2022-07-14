Суд отказался арестовать активы Zara на 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать деньги на счетах и другие активы ритейлера Zara на сумму более 1,1 миллиарда рублей в деле по иску компании "МБН Агро", владеющей помещением на Неглинной улице, в котором располагался магазин модного бренда.

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Как следует из опубликованного определения суда, истец требует расторгнуть договор аренды с ответчиком ООО "Зара СНГ" от 21 марта 2014 года, а также взыскать с него более 1,1 миллиарда рублей, из которых более 32 миллионов рублей - основной долг, более 1 миллиона рублей - неустойка за период со 2 апреля по 22 июня этого года, а остальное - упущенная выгода.

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ООО "МБН Агро" просит также присудить денежную сумму в размере 1 миллион рублей за каждый день просрочки исполнения решения в части возвращения помещений. Предварительные слушания по иску назначены на 15 августа.

Параллельно истец просил принять обеспечительные меры - арестовать денежные средства в пределах суммы иска на счетах "Зара СНГ" в Росбанке и "Эйч-эс-би-си Банке (РР)" и запретить госорганам регистрировать сделки по отчуждению движимого и недвижимого имущества ответчика.

Суд в принятии обеспечительных мер отказал. По его мнению, истец не доказал, что в случае их непринятия возникнет реальная угроза причинения ему значительного ущерба либо невозможности в будущем исполнить судебный акт.

Zara входит в испанскую группу Inditex, основанную в 1985 году. В России она была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".