Microsoft выпустила коллекцию одежды по старым версиям Windows

Американская компания Microsoft выпустила коллекцию одежды Hardwear, вдохновленную старыми версиями Windows. В нее вошло девять вещей, передает The Verge.
Создатель коллекции дизайнер Гэвин Мэтью выполнил всю одежду в минималистичном стиле, который должен был обращать внимание окружающих на человека, а не то, что на нем. Слоганом вещей стала фраза «it's in you, not on you» («Оно в тебе, а не на тебе»), подразумевающая «творческую жилу» и вдохновение, которое имеет каждый человек. В частности, в коллекцию вошли футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времен Windows 95, джинсовая куртка с вышитой на кармане Inbox и другие.
Все вещи поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop. Цены на предметы в коллекции варьируются от 60 до 150 долларов.
Стоит отметить, что Hardwear является не первым экспериментом Microsoft с одеждой. Компания уже несколько лет продает вещи под брендом Xbox и в своем фирменном магазине.