Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
59 минут назад

Microsoft выпустила коллекцию одежды по старым версиям Windows

Елена Прошина

Американская компания Microsoft выпустила коллекцию одежды Hardwear, вдохновленную старыми версиями Windows. В нее вошло девять вещей, передает The Verge.

Microsoft выпустила коллекцию одежды по старым версиям Windows
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Создатель коллекции дизайнер Гэвин Мэтью выполнил всю одежду в минималистичном стиле, который должен был обращать внимание окружающих на человека, а не то, что на нем. Слоганом вещей стала фраза «it's in you, not on you» («Оно в тебе, а не на тебе»), подразумевающая «творческую жилу» и вдохновение, которое имеет каждый человек. В частности, в коллекцию вошли футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времен Windows 95, джинсовая куртка с вышитой на кармане Inbox и другие.

Все вещи поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop. Цены на предметы в коллекции варьируются от 60 до 150 долларов.

Стоит отметить, что Hardwear является не первым экспериментом Microsoft с одеждой. Компания уже несколько лет продает вещи под брендом Xbox и в своем фирменном магазине.

Компании,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители