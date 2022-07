Microsoft выпустила коллекцию одежды по старым версиям Windows

Создатель коллекции дизайнер Гэвин Мэтью выполнил всю одежду в минималистичном стиле, который должен был обращать внимание окружающих на человека, а не то, что на нем. Слоганом вещей стала фраза «it's in you, not on you» («Оно в тебе, а не на тебе»), подразумевающая «творческую жилу» и вдохновение, которое имеет каждый человек. В частности, в коллекцию вошли футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времен Windows 95, джинсовая куртка с вышитой на кармане Inbox и другие.