Путин обязал «Газпром» заплатить в бюджет более триллиона рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей за три месяца за счет надбавки к налогу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Данная сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года. Теперь компания обязана отдать эти средства в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе.

По оценкам экспертов, дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.